Terremoto: Visso, ok a lavori ricostruzione ex scuola Capuzi

Approvati dal Comune di Visso (Macerata) i lavori di ricostruzione della scuola "P. Capuzi" che sarà parzialmente convertita in nuova sede del Municipio. A darne notizia è la stessa amministrazione guidata dal sindaco Gian Luigi Spiganti. Ed è proprio il sindaco a spiegare all'ANSA che "al piano terra dell'edificio troveranno spazio il nido e la materna, mentre al piano superiore saranno realizzato gli uffici comunali".

"È stato inoltre approvato - aggiunge - anche lo schema di accordo con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la realizzazione degli interventi finanziati dal ministero dell'Ambiente nel nostro comune, vale a dire che l'area di sosta e scambio di Visso in Valnerina e la stazione di ricarica e-bike". Approvati anche lo studio di fattibilità relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione delle case popolari di Borgo San Giovanni e lo schema di protocollo di intesa predisposto dalla Regione Marche che coinvolge più comuni e l'Erap per partecipare al bando "R(9) Marche Rinnova Marche: nove interventi per riabilitare i centri storici in qualità urbana e sicurezza".

Infine da parte del Comune è stata pubblicata la procedura aperta accelerata per il recupero del palazzo della Santissima Trinità, il primo intervento di ricostruzione pubblica del centro storico di Visso. (ANSA).