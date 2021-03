Ranking Education Around 2021, ottimi risultati per Unicam

(ANSA) - CAMERINO, 09 MAR - Per l'Università di Camerino, secondo posto per i corsi di laurea triennale in Matematica e Fisica, terzo posto per la triennale in Informatica e per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, posizionamento nella top ten per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, per il corso di laurea in Biosciences and Biotechnology, per il corso di laurea magistrale in Informatica, per i corsi triennali di Architettura e di Design e per il corso di laurea magistrale in Architettura.

Posizione nella classifica generale, 18mo posto, con un punteggio complessivo pari a 58,2. A stabilirlo il Ranking 2021 stilato da "Education Around", magazine specializzato in Istruzione e Università.

Per formare le classifiche 2021, Education Around ha analizzato più di 20mila dati su 290mila laureati e preso in considerazione 63 atenei statali suddivisi in 5 distinte Aree disciplinari: Scienze sociali, Scienze naturali, Scienze comportamentali, Discipline umanistiche, Scienze formali e applicate. Le classifiche sono state stilate sulla base di criteri quali internazionalizzazione, prospettive occupazionali, tirocini, alumni network ed esperienza degli studenti, utilizzando i dati disponibili nella banca dati AlmaLaurea.

"Siamo naturalmente molto soddisfatti - sottolinea Claudio Pettinari, rettore Unicam - per questo ulteriore risultato che premia i nostri sforzi nel porre massima attenzione all'offerta formativa, molto articolata e prontamente adattata alle principali sfide che la società ci impone, alla didattica, ai servizi a disposizione degli studenti, alle attività di ricerca.

Unicam rappresenta davvero lo spazio giusto per costruire il futuro dei nostri studenti". (ANSA).