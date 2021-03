Covid, ospedale Ancona strapieno, pazienti dirottati altrove

L'ospedale di Torrette ad Ancona è strapieno, tanto che il primario del pronto soccorso ha scritto al 118, dicendo che non era possibile accettare altri pazienti, che sono stati dirottati altrove. Al polo di Torrette, che fa parte dell'azienda Ospedali riuniti di Ancona e dove ambulanze sono rimaste in attesa per ore per poi trasportare i malati in altri nosocomi, sono ricoverati oltre 140 pazienti covid (tra terapia intensiva, semi intensiva e reparti non intensivi) , su oltre 700 pazienti covid in tutte le Marche. La direzione sta creando nuovi posti letti covid , ma la situazione è ancora di massima emergenza Alcuni malati sono stati trasportati a Civitanova Marche. Nei giorni scorsi anche l'ìosedale di fermo ne aveva accolti altri. (ANSA).