Covid: Marche, 734 ricoveri (+5), 189 in Semintensiva (+6)

(ANSA) - ANCONA, 09 MAR - Prosegue l'escalation di ricoveri nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 729 a 734 (+5). In particolare, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono aumentati i ricoverati in Semintensiva (189, +6) mentre quelli in Terapia intensiva sono 103 (-1) ed è rimasto invariato il numero di degenti nei reparti non intensivi (442). Intanto sono stati dimesse 47 persone in un giorno.

Forte resta la pressione anche sui pronto soccorso (tecnicamente non considerati ricoveri): 124 gli assistiti (+22) tra cui 23 agli Ospedali Riuniti di Ancona e 26 a Jesi. In salita anche gli ospiti in strutture territoriali (204, +8).

Galoppa verso quota 10mila il numero di positivi in isolamento domiciliare (9.816, +357) mentre cala il numero di quarantene per 'contatto' con positivi (21.368, -189; 7.259 con sintomi e 400 operatori sanitari). I guariti salgono a 60.983 (+47).

