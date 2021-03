Covid: Mastrovincenzo, giunta priva di visione e di coraggio

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - Dunque da mercoledì sembra saranno in zona rossa anche le province di Pesaro e Fermo. Un mese fa avevo chiesto misure più stringenti per la provincia di Ancona ma sono seguiti solo interventi ridicoli fino alla tardiva ordinanza di 5 giorni fa. Visto l'aumento esponenziale del contagio, avevo poi invocato la zona rossa per tutte le Marche. Invece, lentamente, prima si è aggiunta Macerata, poi adesso Pesaro e Fermo, ma solo per tre giorni. Il Presidente Acquaroli e l'Assessore alla sanità - attacca Mastrovincenzo - hanno sempre inseguito, in perenne ritardo, il virus. Non lo hanno mai anticipato. E ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i contagi - conclude - dilagano e gli ospedali scoppiano.

Una Giunta totalmente priva di visione, di coraggio e capacità decisionale". (ANSA).