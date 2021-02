Covid: Marche, +4 ricoveri e positivi isolati verso 9mila

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Continua ad aumentare il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati da 639 a 643 (+4). I pazienti in Terapia intensiva sono rimasti 84, quelli in Semintensiva sono calati a 158 (-2) mentre è salito il numero di ricoveri in reparti non intensivi (395, +6). Sono 33 le persone dimesse nell'ultima giornata. Il Servizio Sanità della Regione informa inoltre che gli ospiti di strutture territoriali sono ora (188, +1) mentre gli assistiti nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverati, sono 56 (+11).

Si va verso 9mila positivi in isolamento domiciliare (8.967, +243) e anche le quarantene 'per contatto' con altri contagiati salgono a 17.501 (+632). I guariti sono 53.956 (+475). (ANSA).