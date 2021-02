Congo: minuto silenzio Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Un minuto di silenzio in apertura di seduta del Consiglio regionale e le bandiere a mezz'asta nei palazzi della Regione Marche. Così l'ente ha reso omaggio all'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in un'imboscata avvenuta mentre non lontano dalla città di Goma, nella parte orientale del paese, mentre viaggiavano in un convoglio formato da due veicoli del World Food Programme. A chiedere il minuto di raccoglimento il presidente dell'Assemblea Dino Latini, "raccogliendo il sentimento - ha detto - dei consiglieri e in particolare dell'assessore Mirco Carloni".

(ANSA).