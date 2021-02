Covid: Fdi a Bolognola, rispetto per montagna non Speranza

Flash mob di Fratelli d'Italia Marche a Pintura di Bolognola (Macerata). Fdi "al fianco degli operatori della montagna, fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del Governo e privi di aiuti concreti a sostegno della categoria, ha scelto la località maceratese colpita anche dal terremoto del 2016 per la manifestazione promossa a livello nazionale "La montagna merita rispetto. Non Speranza". Presenti i consiglieri regionali Fdi, Elena Leonardi, Pierpaolo Borroni, Andrea Putzu e Nicola Baiocchi, i coordinatori provinciali di Macerata, Massimo Belvederesi, di Fermo, Andrea Balestrieri, di Ascoli Piceno, Antonio Vagnoni, l'assessore al Comune di Macerata, Paolo Renna, il presidente di Gioventù Nazionale Marche, Maicol Pizzicotti Busilacchi e diversi sostenitori. A distanza il saluto e il sostegno degli onorevoli Fdi, Emanuele Prisco, coordinatore Marche, e Lucia Albano, a Roma per impegni istituzionali.

L'iniziativa "La montagna merita rispetto. Non Speranza" nasce, spiegano, a seguito dell'ennesimo rinvio della riapertura degli impianti disposto a poche ore dalla prevista ripartenza.

La 'speranza', però, - attacca Fdi - gli abitanti della nostra montagna la stanno perdendo davvero, vessati da una serie di eventi calamitosi e devastanti, che hanno stravolto il tessuto sociale ed economico in modo, grave, a tratti irreversibile: il sisma, la pandemia e la mancata opera di ricostruzione". "A questo - proseguono gli esponenti di Fratelli d'Italia - si aggiunge il Governo Conte che ha messo in ginocchio l'Italia tutta, ed uno nuovo che ha esordito con un provvedimento di estrema gravità, la chiusura degli impianti - vogliamo sapere quanto giustificata - a poche ore dalla tanto agognata riapertura. Chiediamo al Governo - concludono - chiarezza nei provvedimenti, anche nuovi e più sicuri protocolli, ma soprattutto ristori ed indennizzi immediati agli operatori".

(ANSA).