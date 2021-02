Draghi: Mancinelli (Anci Marche), con lui atti concreti

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - "Le parole pronunciate dal presidente Draghi non sono totalmente nuove, le ho sentite altre volte. La novità grande è che pronunciate da uno come lui stavolta sembrano vere, capaci di trasformarsi in fatti concreti...questa è la grande, enorme novità". Così la sindaca di Ancona e presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli commenta il discorso di Mario Draghi in Senato "I Comuni, i sindaci saranno essenziali per trasformarle in fatti concreti" conclude. (ANSA).