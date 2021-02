Governo: Ricci, M5s? Con esecutivo europeista e più politico

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - "Il M5s convergerà su un governo Draghi? Credo che l'operazione si può fare se nascerà un governo una identità europeista e anche un governo più politico non soltanto tecnico. Credo che con queste due condizioni i 5 Stelle possono maturare una decisione positiva". Così, a Roma, il presidente di Ali-Autonomie locali italiane e sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), ha risposta a una domanda sulla possibilità di 'tenere insieme' l'ex maggioranza nell'appoggio a un futuro esecutivo. "Se invece si va a dritti su un governo prettamente tecnico senza un'identità europeista - ha aggiunto Ricci - credo che 5 Stelle fatichino di più".

Il Pd ha svolto un ruolo di responsabilità nel Paese, non aveva alternativa - ha detto ancora Ricci - adesso siamo al lavoro per convincere i 5s: spetta sempre al Pd rimettere insieme i cocci penso però che se vogliamo convincere i 5s abbiamo bisogno di un governo politico, o almeno anche politico, e con un profilo europeista; con tali condizioni sarà più facile per Draghi avere il sostegno dei 5s. Il Pd ha l'11% dei parlamentari, i 5s hanno la maggioranza relativa, senza i 5s non nasce nessun governo. Questo purtroppo è il risultato delle elezioni del 2018". (ANSA).