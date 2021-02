Vaccini, sequestro Nas documenti somministrazione 2-3 gennaio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 FEB - I carabinieri del Nas hanno sequestrato la documentazione riguardante la somministrazione dei vaccini anti Covid 19 avvenuta il 2 e il 3 gennaio scorsi nell'Area vasta 5 di Ascoli Piceno. Una iniziativa che fa seguito alla comunicazione dell'Ordine dei medici alla direzione dell'Av su "plurime segnalazioni riguardo la somministrazione del vaccino a soggetti non rientranti fra le categorie prioritarie, come lo sono i sanitari a contatto diretto con pazienti". In particolare si riferiva di somministrazioni a personale amministrativo delle strutture sanitarie. "Una polemica strumentale e vergognosa - ha detto all'ANSA il direttore dell'Area vasta 5 Cesare Milani -, abbiamo fin qui fatto 3.790 vaccinazioni e 2.700 seconde dosi. Certamente ci sono anche amministrativi, visto che lavorano in ambienti ospedalieri, Rsa comprese, e sono nostri dipendenti. Voglio solo ricordare che i primi 6 dipendenti risultati positivi al Covid a marzo 2020 sono stati amministrativi in servizio al Cup. Per altro - aggiunge Milani - abbiamo fatto vaccinare anche personale di ditte esterne che prestano servizio nelle strutture sanitarie, per le pulizie ad esempio. Non dovevamo farlo?". Il malumore dei medici è dovuto al fatto che oggi sarebbe dovuta iniziare la somministrazione del vaccino al personale odontoiatrico dell'Ar 5, ma non ci sono vaccini disponibili. "Le dosi sono arrivate oggi e stiamo programmando la somministrazioni sospese per il prossimo fine settimana - assicura Milani - abbiamo già vaccinato numerosi medici di base, pediatri..., oltre 200 nella sola giornata del 6 gennaio, e per alcuni è già stato fatto anche il richiamo. Presto completeremo il programma stilato". (ANSA).