Covid: Acquaroli, 100 giorni 'volati' per intensità lavoro

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - "Sono già passati 100 giorni dall'insediamento della giunta e non sembra". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sui primi tre mesi della giunta. "Sono trascorsi in fretta per l'intensità del lavoro che abbiamo affrontato, soprattutto su due direttrici: - ha osservato - la gestione dell'emergenza sanitaria e la programmazione dei grandi temi che abbiamo annunciato nel corso della campagna elettorale per imprimere un cambiamento sostanziale alla nostra regione".

"Non sono stati certamente 100 giorni ordinari - ha proseguito - con un Dpcm sull'emergenza sanitaria appena due giorni dopo il nostro insediamento e un conseguente impatto rilevante sull'azione politica che ci ha precluso l'interlocuzione coi territori e la partecipazione attiva, anche se molto abbiamo supplito con numerosissime riunioni in videoconferenza". Acquaroli ha sottolineato come l'Esecutivo non si sia fatto assorbire dalla sola gestione della pandemia ma abbia operato anche per dare una svolta alle Marche. (ANSA).