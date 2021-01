Cinema: museo multimediale a Fabriano,cresce offerta cultura

Un museo multimediale del Cinema a Fabriano (Ancona). Questo l'annuncio del sindaco, Gabriele Santarelli, che completa la nuova vita dell'ex cinema Montini, nel cuore del centro storico cittadino. "Sarà un Museo vivo dove il cinema si sposerà con l'enogastronomia, la moda, la carta, la musica, il turismo. - spiega il primo cittadino - Dove le proiezioni di pellicole a tema si uniranno a eventi unici. Ci sarà spazio anche per le realtà locali che potranno collaborare nel rendere tale spazio ancora più vivo organizzando concerti, mostre, rappresentazioni. Un museo del Cinema all'interno di un cinema di città, - prosegue - tecnologie moderne che vanno ad arricchire uno spazio che trasuda storia. Non vediamo l'ora che sia pronto".

Dunque, non appena la pandemia da Coronavirus avrà allentato la propria morsa, ci si potrà incontrare per finalizzare il tutto e restituire alla città di Fabriano uno dei suoi luoghi simbolo che, con l'avvento dell'Amministrazione comunale pentastellata, è stato eliminato dai beni comunali da vendere per poterlo riqualificare. A breve, secondo quanto evidenziato dal sindaco Santarelli, sarà definitivamente riattivato. (ANSA).