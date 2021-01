Covid: calo ricoveri Marche per quinto giorno, sono 626 (-8)

Prosegue, per il quinto giorno consecutivo, il trend in diminuzione dei ricoveri nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 634 a 626 (-8). In calo i degenti in Terapia intensiva (77, -2) e Semintensiva (151 (-6) mentre resta stabile il numero di pazienti nei reparti non intensivi (398). Nelle ultime 24 ore dimesse 45 persone. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che è rimasto stabile il numero di ospiti di strutture territoriali mentre gli assistiti nei Pronto soccorso sono saliti a 30 (+10). Nel frattempo i positivi in isolamento domiciliare sono ora 7.785 (+148) e i guariti salgono a 42.103 (+245). In diminuzione, invece, il totale delle persone in quarantena per contatti con contagiati (15.727, -204): 4.594 presentano sintomi, 742 sono operatori sanitari. (ANSA).