Covid: 'Marche sicure', adesioni verso 200mila, 1.054 casi

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - Dall'inizio del programma 'Marche Sicure', lo screening di massa con test antigenico rapido - gratuito e su base volontaria - voluto dalla Regione per il controllo della diffusione e il tracciamento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e l'individuazione degli asintomatici positivi - le adesioni sono state 196.824 con il riscontro di 1.054 positivi. La percentuale di positività è dello 0,5%. I positivi sono stati sottoposti al 'molecolare'.

Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato nella giornata di venerdì 22 gennaio, nella località dell'Area Vasta 2 (Falconara Marittima), hanno aderito a "Marche sicure" in 2.286 (5). Nella località dell'Area Vasta 3 (Recanati) 1.770 (4).

Nell'Area Vasta 5 (località di Pagliare di Spinetoli e Monteprandone) 2.831 tamponi (13 casi).

Terminerà a fine mese lo screening nei Comuni dell'Av 5 (esclusi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dove si è già svolto). Potranno effettuare il tampone tutti gli abitanti di Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, Ripatransone, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Carassai e Montalto delle Marche. Clicca qui per tutte le informazioni.

Dal 23 al 27 gennaio, possibilità di tampone per abitanti dei Comuni di Isola del Piano, Sant'Ippolito, Fossombrone, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Pergola - afferenti al Distretto Sanitario di Fano - e dei Comuni di Frontone, Serra Sant'Abbondio, Acqualagna, Cagli, Cantiano, Piobbico, Apecchio, Fermignano, Urbania, Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro e Sant'Angelo in Vado - Distretto Sanitario di Urbino -.

Previsti sei siti d'indagine in cui confluiscono gli abitanti di tutti i comuni coinvolti.

Da domenica 24 a martedì 26 gennaio (8-20) toccherà a Castelraimondo. Il test sarà effettuato al Lanciano Forum ed è riservato ai residenti nei Comuni degli Ambiti Sociali 17 e 18: Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso. Clicca qui per tutte le informazioni.

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 gennaio sarà possibile effettuare il tampone nasofaringeo gratuito volontario a Osimo, domenica 24 e lunedì 25 a Castelfidardo e martedì 26 a Loreto.

Al PalaBaldinelli di Osimo (fraz. Casenuove) potranno sottoporsi al tampone i cittadini dei Comuni di Osimo, Filottrano, Polverigi, Agugliano, Santa Maria Nuova e Offagna dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.00. I cittadini dei Comuni di Castelfidardo, Camerano, Numana e Sirolo potranno invece recarsi domenica 24 e lunedì 25 gennaio al Palasport di Piazzale Olimpia a Castelfidardo dalle 8.30-13.30 e 14.30-19.30.

Lunedì 25 e martedì 26 gennaio i residenti dell'Ambito 18 di Pieve Torina, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso potranno effettuare lo screening anche a Pieve Torina nella sede del Poliambulatorio in località Caselle dalle 14 alle 20. Clicca qui per tutte le informazioni.

Inoltre tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico Ata possono recarsi nei punti già operativi sul territorio regionale dello screening "Marche Sicure" per effettuare i tamponi rapidi prima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori. (ANSA).