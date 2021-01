Covid: Marche, 397 positivi al molecolare, 206 da antigenico

Nell'ultima giornata rilevati nelle Marche 397 positivi al coronavirus: 147 in provincia di Ancona, 109 in provincia di Pesaro Urbino, 83 in provincia di Macerata, 31 nell'Ascolano 11 in provincia di Fermo e 16 da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati "testati 6.559 tamponi: 4.398 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2833 nello screening con percorso Antigenico) e 2.161 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 9%)". Nel Percorso Screening Antigenico "effettuati 2.833 test e riscontrati 206 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%".

Tra i 397 positivi al molecolare 46 soggetti con sintomi. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (78), contatti stretti di casi positivi (126), in setting lavorativo (36), in ambienti di vita/socialità (21), in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10), screening percorso sanitario (6).

Per altri 70 casi sono ancora in corso indagini epidemiologiche.

(ANSA).