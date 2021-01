Regioni: D.Latini, Consiglio Marche al servizio dei cittadini

Pensa ad un'Assemblea legislativa delle Marche che sia un "punto di riferimento costante" nella vita dei cittadini Dino Latini, presidente del Consiglio regionale, in quota Udc. Tra i prossimo progetti, annuncia Latini all'ANSA, c'è quello di rendere il più possibile "trasparente e condiviso" l'iter legislativo dei vari provvedimenti, dalla presentazione della proposta di legge al passaggio in Commissione e poi in aula. Un grande impegno sul fronte della comunicazione e su quello tecnologico per far crescere la partecipazione da parte dei cittadini, anche con proposte e suggerimenti, seguendo "non solo l'attività del Consiglio nel suo complesso, ma anche quella dei singoli consiglieri". La situazione in Consiglio regionale è "buona" con "una grande spinta a fare bene da parte di tutti, con azioni concrete, senza tanti alambicchi ideologici". Latini, ex sindaco di Osimo e già consigliere regionale, eletto dai civici nella legislatura 2010-2015, ha trovato "una Regione con meno personale, una carenza a cui bisogna porre rimedio". Domani il presidente risponderà in aula all'interrogazione del Pd su un paio di incarichi legali per l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. L'Assemblea torna a riunirsi senza la presenza di pubblico, dopo due sedute a porte chiuse e dopo una sanificazione a seguito della positività di un consigliere. Come funziona l'attività legislativa durane la pandemia da Covid 19? "Come a Londra sotto i bombardamenti - spiega il presidente Latini - di sera nei rifugi, di giorno si cerca di fare la vita normale". (ANSA).