Terremoto: Ussita, inaugurato bar pizzeria delocalizzato

L'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli accompagnato dal direttore dell'Usr Stefano Babini e accolto dalla sindaca di Ussita, Silvia Bernardini, ha inaugurato a Frontignano la struttura delocalizzata del bar pizzeria dell'Hotel Felycita nel centro del Maceratese colpito dal sisma del 2016. "Oggi dopo tanto tempo - ha detto la sindaca - Frontignano torna a vivere e vedere tanta grinta e gioia dei gestori di questa struttura delocalizzata ci fa ben sperare che Ussita torni ridente e bella come prima". E' di circa 105 mq l'area dove è stata posizionata la struttura temporanea situata a ridosso degli impianti sciistici. La Regione ha stanziato un apposito fondo per l'acquisto di moduli prefabbricati composti da elementi in acciaio e da pannelli in lamiera zincata preverniciata e per realizzare le opere di urbanizzazione. Una buona notizia viene dallo studio dell'Università di Camerino: non ci sono faglie attive e capaci sul territorio sarà possibile riprendere la ricostruzione.

"Alle attività di verifica della ricostruzione - spiega Castelli - si è anche reso necessario monitorare la branca attinente alla rivitalizzazione economica delle aree terremotate perché questi due obiettivi devono andare di pari passo per evitare che il territorio si spopoli. Per favorire questo obiettivo - aggiunge - ci siamo prodigati sotto la spinta del Commissario Legnini affinché ci fosse nella legge di bilancio 2021 uno stanziamento di 160 milioni di euro per il Contratto istituzionale di sviluppo. Una misura che unitamente alla porzione di Recovery plan dedicata alle aree del sisma mira al recupero di competitività economica delle montagne e dei borghi colpiti dal terremoto, come il comune di Ussita che ha sempre avuto una economia turistica di grande tradizione e potenzialità".

"Questi Comuni - rimarca Castelli - devono essere aiutati perché la crisi economica prima e la crisi prodotta dal sisma dopo, si trovano in una condizione di non poter autonomamente curare i propri comprensori. Il fatto che si sia curata la delocalizzazione di strutture ricettive turistiche come quella che abbiamo inaugurato - conclude - è sicuramente un segnale di incoraggiamento che va nel verso giusto". (ANSA).