Covid: Marche, 13 deceduti in 24ore, anche un 62enne

Sono 13 nelle Marche le persone decedute nell'ultima giornata in correlazione con il Covid-19: si tratta di nove donne e quattro uomini, tra i 62 e 99 anni, tutti con patologie pregresse. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: il bilancio regionale delle vittime viaggia verso il 1.600 (1.594).

Sette dei deceduti risiedevano in provincia di Pesaro Urbino: un 62enne di San Lorenzo in Campo, una 80enne, un 82enne e una 88enne di Pesaro, una 87enne e una 94enne di Mondolfo, una 96enne di Mercatello sul Metauro. Altre tre provenivano dal Maceratese: un 79enne e una 99enne di Sarnano e una 86enne di Civitanova Marche. Due morti erano del Fermano (un 68enne e una 87enne di Fermo) e uno della provincia di Ancona (un 80enne di Jesi) (ANSA).