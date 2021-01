Covid: Marche, 693 positivi in 24 ore e 103 da test rapidi

Nelle ultime 24 ore nelle Marche ha sfiorato ancora quota 700 (693 dopo i 703 di ieri) il numero di positivi rilevati, sulla base di tamponi molecolari; 70 persone con sintomi. Sono 229 i casi riscontrati in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro Urbino, 116 nel Maceratese, 75 in provincia di Fermo, 72 nell'Ascolano; 22 casi di persone provenienti da fuori regione.

Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati 5.036 tamponi: 3.169 nel percorso nuove diagnosi (tra i quali 1.946 molecolari e 1.223 nello screening con percorso Antigenico) e 1.867 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,9%). Nel Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 103 positivi (da sottoporre al tampone molecolare): "il rapporto positivi/testati è pari all'8%".

I casi di positività emersi dai tamponi molecolari comprendono, oltre a 70 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (139), contatti stretti di casi positivi (188), contatti in setting lavorativo (30), contatti in ambienti di vita/socialità (39), contatti in setting assistenziale (8), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (10) e un rientro dall'estero. Per altri 195 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).