Covid: Marche, arrivati in aereo 8.775 vaccini per sanitari

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - Come annunciato ieri dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, nelle Marche sono arrivati oggi 8.775 vaccini Covid-19 con aereo Dhl all'aeroporto di Ancona-Falconara Marittima destinati al personale della sanità pubblica, privata e delle Rsa marchigiane. All'Inrca e all'Azienda ospedaliera di Torrette di Ancona ne sono destinati 975; 1.950 andranno a Fossombrone per gli ospedali di Urbino e Marche Nord; 975 a Camerino; 975 a Civitanova Marche; 975 a San Benedetto del Tronto; 975 a Fermo e 1.950 per Jesi, Fabriano, Senigallia. (ANSA).