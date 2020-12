Art Bonus, mattoncini per itinerario Colle Infinito Recanati

(ANSA) - RECANATI, 22 DIC - Al via la raccolta fondi su Art Bonus per un innovativo progetto di valorizzazione della passeggiata lungo il Colle dell'Infinito di Recanati, il Monte Tabor che ispirò a Giacomo Leopardi i versi immortali de L'infinito.

Nel 2021, un tratto di circa 2 km del viale che congiunge l'Orto dell'Infinito con il Museo di Villa Colloredo Mels dove sono custodite preziose opere di Lorenzo Lotto e con il Duomo, potrà trasformarsi in un percorso immersivo, dove la voce di Beniamino Gigli, anche lui illustre cittadino recanatese, l'arte del Lotto e la poesia di Leopardi si fonderanno grazie a un progetto turistico-culturale supportato da strumenti tecnologici.

L'iniziativa parte con la campagna "Adotta un mattoncino del Colle dell'Infinito" che permetterà a chiunque di contribuire concretamente e idealmente alla costruzione del marciapiede del percorso. Grazie all'Art Bonus, chi effettuerà un'erogazione liberale a sostegno della campagna, otterrà un credito di imposta pari al 65% dell'importo donato. Ciascun donatore, nell'adottare un mattoncino, potrà dargli un nome e una dedica, diventando così parte del cammino multisensoriale che ispirerà chi lo percorre ad una profonda identità con il paesaggio circostante. Il progetto, curato da Promo PA Fondazione, si svolge con il partenariato dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata e trova un naturale punto di riferimento nella Biblioteca Comunale di Recanati "M.A. Bonacci Brunamonti".

