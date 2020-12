Musica,Alessandro Bonato, 25 anni, direttore principale Form

(ANSA) - ANCONA, 18 DIC - Ha appena 25 anni Alessandro Bonato il nuovo direttore principale della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa on line dal Teatro Lauro Rossi di Macerata, il direttore artistico Fabio Tiberi e il presidente Carlo Maria Pesaresi, assieme all'assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini.

Veronese di nascita e vincitore, unico italiano, a soli 23 anni del terzo premio della Nicolai Malko Competition for young conductors di Copenhagen, ha già guidato, tra le altre, la Filarmonica della Scala e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Nelle Marche ha diretto nel marzo 2019 la Cambiale di Matrimonio di Rossini a Pesaro e con la Form il concerto 'Anima russa' il 20 giugno di quest'anno, e a Osimo domenica scorsa il Concerto di Natale, proposto in streaming. E' il più giovane direttore italiano di un' Istituzione Concertistico Orchestrale.

(ANSA).