Covid: Ancona, da 16 dicembre prenotazioni per screening massa

Al via anche ad Ancona, al Palaindoor, i tamponi rapidi gratuiti nell'operazione di screening di massa per contrastare la diffusione del Covid, organizzata dalla Regione Marche con la collaborazione del Comune di Ancona, dell'Asur Area vasta 2 e Fidal Marche. Gli aspetti organizzativi sono stati messi a punto in una riunione svoltasi nel pomeriggio tra i soggetti coinvolti. Da venerdì 18 dicembre per dieci giorni (fino al 23 e dal 27 al 30), fa sapere il Comune, "al Palaindoor delle Palombare sarà possibile fare il tampone naso-faringeo rapido, su base volontaria, gratuitamente per mano del personale sanitario, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30".

"Il tampone non è obbligatorio, - ricorda il Comune - ma consigliato per contrastare il diffondersi dell'epidemia: possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio. I minorenni devono essere accompagnati". Sono esclusi dalla possibilità di fare il tampone coloro che: "hanno sintomi che indichino un'infezione da Covid-19; sono attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; che hanno già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare; che eseguono regolarmente il test per motivi professionali; minori sotto i 6 anni; ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private".

Per accedere al servizio sanitario di screening, "occorre prenotarsi sul sito Internet del Comune di Ancona. La prenotazione sarà possibile da domani 16 dicembre. - annuncia il Comune - Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica: domani saranno forniti i numeri da chiamare. Un numero dedicato sarà a disposizione per coloro che hanno difficoltà a muoversi o hanno esigenze particolari".

