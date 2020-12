Covid: Macerata, 200 test al giorno screening massa da 18/12

(ANSA) - MACERATA, 15 DIC - Da venerdì 18 dicembre al via lo screening di massa Covid-19 anche a Macerata: l'organizzazione tecnico procedurale prevede l'esecuzione di 200 tamponi ogni ora. Il sindaco Sandro Parcaroli, coadiuvato dall'assessore alla Protezione Civile, Paolo Renna, e dal consigliere comunale delegato alla Sanità, Giordano Ripa, ha seguito in prima persona l'impegno organizzativo messo in campo dagli uffici comunali per garantire la logistica necessaria all'esecuzione dello screening, avviato nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Marche al fine di individuare, tracciare e isolare il più possibile il virus Sars Cov-2. A Macerata lo screening di massa sarà effettuato dall'Asur Area Vasta 3 con test antigenici rapidi fino al 23 dicembre con orario continuato dalle ore 8 alle 20 di ogni giorno, sabato e domenica compresi.

Il luogo è il Padiglione centrale del Centro Fiere di Villa Potenza, allestito secondo le prescrizioni dell'Asur Area Vasta 3, per garantire operazioni in rapidità e in condizioni di massima sicurezza.

"La partecipazione al test è volontaria e gratuita. - ricorda il Comune - Per accedervi sarà necessario esibire la Tessera Sanitaria. All'accettazione dovrà essere presentato anche il modulo di richiesta e di informativa sulla privacy". Per questo il Comune raccomanda "fortemente di prenotare il test attraverso le seguenti modalità: online attraverso il sito del comune www.comune.macerata.it dove, a decorrere da mercoledì 16 dicembre alle ore 12, sarà disponibile il modulo da compilare; o "telefonicamente ai numeri 0733 1848593 - 0733 1848595 - 0733 1848597, nei seguenti orari: mercoledì 16 dalle ore 12 alle 18 e da giovedì 17 a mercoledì 23 dalle ore 8 alle 18". (ANSA).