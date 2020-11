Moto: Portogallo; Rossi, a Portimao Yamaha bene nei test

"Andare a Portimão è davvero favoloso, quella pista è fantastica. Il grip è migliore rispetto a Valencia, questo ci aiuterà". Valentino Rossi professa ottimismo in vista dell'ultima gara del motomondiale 2020, domenica, sul circuito portoghese. "Mi sono trovato davvero bene durante i test dell'Algarve, all'inizio di quest'anno - sottolinea il pilota Yamaha, al GP d'addio con il team ufficiale - E' diversa da tutte le altre piste che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi è molto interessante".

"Non vedo l'ora di guidare la mia M1 sulla pista di Portimão - è il parere del compagno di squadra Maverick Vinales - Ci siamo già andati una volta su una R1 e il feeling era molto buono, quindi sulla M1 sarà ancora meglio e ancora più veloce.

Nessuno ha mai guidato le MotoGP sulla pista dell'Algarve prima d'ora, questo rende la gara davvero speciale. Sarà divertente fare esperienza su un circuito nuovo per noi". (ANSA).