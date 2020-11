Pianoforte a 432 hertz accompagnerà operazione bimbo

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Un bambino di 10 anni verrà operato all'ospedale Salesi di Ancona sulle note di un pianoforte acustico intonato a 432 hertz, ritenuta una frequenza 'naturale'. L'intervento innovativo, programmato per il 16 novembre, prevede l'asportazione di un duplice tumore del midollo spinale. Ad eseguirlo sarà il neurochirurgico Roberto Trignani con una equipe multidisciplinare da lui guidata.

Trignani è il responsabile del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, he ha già effettuato vari interventi in awake surgery. Mentre lui sarà in sala operatoria, Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, suonerà un pianoforte a coda, accordato su quella particolare frequenza, collocato all'interno della stessa sala operatoria. Allo stesso tempo la componente anestesiologica ed oncologica dell'equipe registrerà parametri funzionali e doserà markers bioumorali del bambino per documentare gli effetti terapeutici della musica sull'asse dello stress e sui sistemi di regolazione della risposta immunitaria ed infiammatoria. L'utilizzo della musica a scopo terapeutico risale a tempi antichissimi ma solamente negli ultimi 30 anni, anche grazie all'emergere delle nozioni della fisica quantistica, le neuroscienze l'hanno adottata come possibile presidio terapeutico e preventivo. Le composizioni di Toso, scienziato-musicista, sono già utilizzate da medici, ostetriche, operatori della salute, psicologi, insegnanti e ricercatori anche su soggetti affetti da patologie cronico-degenerative. (ANSA).