Mense scolastiche, Jesi terza in Italia

(ANSA) - JESI, 12 NOV - Il servizio di refezione scolastica del Comune di Jesi (Ancona) si è classificato al terzo posto per la qualità dei menu stilata dall'Associazione Foodinsider, l'osservatorio delle mense scolastiche che redige ogni anno la graduatoria nazionale in collaborazione con Slow Food Italia.

Con circa 1500 pasti giornalieri distribuiti tra le scuole dell'infanzia e primarie della città, il servizio mensa, gestito da Jesiservizi, da 5 anni è nella top ten della classifica dei menù scolastici; quest'anno migliora il rating con un punteggio che sale da 140 a 166, e passa dal settimo posto del 2019 al terzo, dietro Cremona e Fano. "Il 97% di alimenti biologici, più legumi, cereali, pesce fresco, verdura e frutta di stagione, meno carne rossa, sono le proposte di menù più sano e sostenibile che ha riscontrato l'apprezzamento dell'Osservatorio. È il riconoscimento che premia l'impegno di un grande gioco di squadra", fa sapere il Comune in una nota stampa. "Nel post-lockdown - spiega il presidente di Jesiservizi, Salvatore Pisconti - il servizio di refezione scolastica è ripartito, non senza sforzi anche a livello economico. Tutto è rimasto invariato: menù, servizio e tariffe, senza riduzione della qualità, seppur con più difficoltà e maggiori costi, per aumentare l'attenzione agli aspetti igienici. L'obiettivo resta quello di dare un valore sociale ed educativo alla mensa scolastica. Con la collaborazione della società che ha in gestione la produzione dei pasti, del personale, dell'Asur e delle famiglie attraverso la Commissione Mensa continuiamo in questo percorso per migliorarci ulteriormente". (ANSA).