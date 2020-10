Covid: Ricci (Ali), programmare 6 mesi di 'fisarmonica'

"Dobbiamo provare a organizzare i prossimi sei mesi come una fisarmonica, con fasi pre-definite di graduali chiusure e graduali aperture, in base all'andamento epidemiologico. E ogni chiusura come abbiamo visto ha un costo sociale e sul bilancio dello Stato, per questo serve un bilancio semestrale di 'guerra', europeo e nazionale, per evitare l'esplosione del conflitto sociale. Inoltre senza programmazione le città diventano ingestibili e rischiamo il caos. Non possiamo continuare con un dpcm a settimana". Lo dice il sindaco di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci in un post su facebook. "Sono giornate molto difficili e in questa seconda ondata è davvero molto complicato trovare il giusto equilibrio tra crisi sanitaria e crisi economico-sociale" osserva. "Credo che le parole d'ordine debbano essere tre: equilibrio, programmazione e unità". Per l'equilibrio, "mai come in questo momento gli estremismi e l'isterismo sono dannosi". La programmazione perché nella "migliore delle ipotesi" per il vaccino ci vorranno mesi. Infine serve "un patto tra Esecutivo, Regioni e Comuni, un tavolo e un accordo semestrale tra Governo e opposizione". (ANSA).