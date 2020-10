Covid: sindaco Pesaro a cittadini, possibile nuovo lockdown

(ANSA) - PESARO, 31 OTT - E' "possibile un nuovo lockdown". Ne è convinto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha risposto alle domande dei cittadini durante la linea diretta riattivata su Facebook. "Anche nella migliore delle ipotesi che prevede il vaccino entro la fine dell'anno, - ha detto - dobbiamo calcolare i tempi di diffusione. Immagino che da oggi a fine primavera avremo dei momenti complicati, forse già dalla prossima avremo regole simili a quelle francesi. C'è anche preoccupazione per l'aspetto psicologico, perché la ricaduta è sempre peggio della caduta".

"Siamo rientrati in una situazione di difficoltà - ha spiegato - Pesaro ha meno casi rispetto ad altre città, ma sono comunque in aumento. Abbiamo avuto una settimana molto complicata, il Dpcm ha portato a tensioni, è difficile in questo momento tenere il giusto equilibrio tra emergenza sanitaria e socio-economica". "Queste misure sono già superate. - ha ammesso - Abbiamo visto cos'è successo in Francia e in Europa, temo che nei prossimi giorni andremo incontro ad altre restrizioni".

(ANSA).