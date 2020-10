Fincantieri: consegnata ad Ancona 'Silver Moon'

Si è svolta oggi nello stabilimento di Ancona la consegna contrattuale di "Silver Moon", la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che Fincantieri sta realizzando per la società armatrice Silversea, brand del gruppo Royal Caribbean.

"Silver Moon" - si legge in una nota di Fincantieri - è gemella dell'ammiraglia "Silver Muse", che ha preso il mare nel 2017 dal cantiere di Sestri Ponente, e di "Silver Dawn", la cui consegna è prevista sempre ad Ancona nel 2021, e avrà una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.700 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Le 298 cabine della nave sono tutte suite, spiega la nota, caratteristica che distingue Silversea nel panorama crocieristico.

Questa è la nona unità della flotta di Silversea. Tra le certificazioni della nave, come per la gemella "Silver Muse", anche la "Green Star 3 Design", assegnata alle unità provviste sin dal loro progetto di dotazioni per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria e del mare, e le notazioni relative al contenimento acustico a bordo. (ANSA).