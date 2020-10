Covid, Rsa Fabriano, positivo 90% ospiti e operatori

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 29 OTT - Si aggrava la situazione nella Rsa Santa Caterina di Fabriano; tra gli ospiti i positivi al covid sono saliti a 52 su 55 (+10) e tra i 40 dipendenti (tra cui infermieri e operatori sociosanitari) 30 sono risultati contagiati, mentre altri 5 sono in malattia. Il presidente Giampaolo Ballelli ha scritto al perfetto di Ancona: "abbiamo a disposizione solo quattro figure fra infermieri e oss. Se non ci inviano personale, esercito o protezione civile, da domani mattina non riusciremo a garantire i livelli minimi di assistenza". da un controllo, ieri, da parte del Dipartimento di prevenzione di igiene e Sicurezza negli ambienti di vita della Regione Marche, è risultato che "sono state attivate tutte le linee guida nazionali e regionali -, spiega Ballelli - ma il virus si è diffuso e ci troviamo in questa drammatica situazione, siamo in codice rosso. Tutti gli ospiti sono chiusi nelle rispettive stanze ed hanno bisogno di assistenza, non sappiamo come fare. Fate presto". (ANSA).