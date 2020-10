Al via corso triennale Univpm a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 OTT - A Palazzo Gradari di Pesaro è iniziato il corso triennale "Sistemi industriali e dell'informazione" dell'Università Politecnica delle Marche. "Un percorso tarato sulle esigenze delle imprese del territorio, utile all'economia, all'occupazione e al futuro dei giovani" il commento del sindaco Matteo Ricci, che insieme all'assessore all'Innovazione Francesca Frenquellucci ha fatto visita agli studenti. "La Regione Marche ha stanziato incentivi per la copertura dei costi di iscrizione per i corsi di laurea professionalizzante - ha aggiunto -. Un intervento che consiste nella concessione di voucher formativi, come contributo sui costi di iscrizione di ogni annualità del corso di laurea triennale, erogato in soluzione unica al termine di ogni singola annualità". Poi un in bocca al lupo ai ragazzi "per questo nuovo percorso intrapreso. Un ringraziamento anche al professor Comodi, responsabile del corso di laurea". (ANSA).