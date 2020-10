Covid: assessore Marche, per Covid Civitanova manca personale

(ANSA) - ANCONA, 19 OTT - "La valutazione sull'utilizzo del Covid Hospital di Civitanova Marche da parte nostra è positiva, ma c'è un problema di reperimento del personale": a dirlo all'ANSA è il neo assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dopo il primo Consiglio con maggioranza di centrodestra. "Dal report dei dirigenti delle aziende ospedaliere e sanitarie - spiega - emerge che non c'è personale da inviare a Civitanova e se fosse inviato lì si finirebbe per sguarnire tutti gli altri presidi". "Adesso - aggiunge l'assessore - occorrerà verificare come aumentare questo personale". Saltamartini solleva anche il tema degli stick salivari per accertare la patologia al Covid 19: "Dobbiamo verificare anche come acquistarli altri - dice -. E dobbiamo capire, dopo che il governo ha negato l'autorizzazione, come autorizzare le farmacie a utilizzare questi stick. Un servizio molto richiesto dai cittadini". L'assessore ha rimandato, invece, alla riunione di giunta del pomeriggio ogni decisione su eventuali inasprimenti rispetto all'ultimo Dpcm. (ANSA).