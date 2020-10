Covid: a Maiolati sindaco chiude parchi di notte

(ANSA) - MAIOLATI SPONTINI, 12 OTT - Il sindaco di Maiolati Spontini (Ancona) Tiziano Consoli ha emanato un'ordinanza di pubblica sicurezza per la chiusura notturna dei parchi pubblici, a partire da oggi, con divieto di accesso dalle ore 20 alle 7 della mattina successiva. "Il provvedimento - fa sapere il primo cittadino, in un videomessaggio sui social - ha lo scopo di evitare l'assembramento incontrollato nei parchi fino a tarda notte di ragazzi e giovani, che bivaccano e creano disturbo alla quiete pubblica. Viviamo un'emergenza sanitaria che ci impone di adottare comportamenti responsabili e adeguati a prevenire la diffusione del coronavirus". Nel territorio del Comune di Maiolati sono 5 i casi positivi e 11 le quarantene fiduciarie.

Nessun caso è stato rilevato nelle scuole. "La situazione è in miglioramento, il che induce a pensare che c'è maggiore responsabilità e senso civico da parte di tutt - osserva il sindaco -, tuttavia l'allerta va mantenuta alta. L'invito è sa rispettare le regole, evitare assembramenti e usare i dispositivi di protezione individuale". (ANSA).