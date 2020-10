Fondazione Bocelli, inaugurata nuova Accademia Camerino

Inaugurata a Camerino (Macerata), centro pesantemente colpito dal sisma del 2016, la nuova Accademia della musica "Franco Corelli" realizzata dalla Fondazione Andrea Bocelli con il sostegno della solidarietà della gente e di gruppi industriali. Oltre al maestro Bocelli e al sindaco Sandro Sborgia, hanno preso parte all'inaugurazione, tra gli altri, anche Renato Zero, Marco Masini, Serena Autieri e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini.

"Dopo Haiti - ha spiegato in conferenza stampa Bocelli - ho chiesto alla mia Fondazione di impegnarsi nel nostro Paese, lo abbiamo fatto partendo dalla costruzione delle scuole distrutte dal sisma del 2016 a Sarnano e Muccia, per poi presentarci la meravigliosa occasione di ricostruire l'antica e prestigiosa Accademia della musica di questa città che rischiava di andare perduta". L'Accademia, intitolata al grande tenore anconetano Corelli, morto nel 2003, si sviluppa su due piani (circa 700 mq), ospiterà 160 allievi. E' costata 1,9 milioni di euro.

