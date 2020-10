Renato Zero 70 anni, a Camerino sul palco "tanti auguri a te"

(ANSA) - CAMERINO, 01 OTT - I 70 anni di Renato Zero, compiuti ieri, sono stati ricordati nel corso dell'inaugurazione della nuova Accademia della musica di Camerino (Macerata) realizzata dalla Fondazione Andrea Bocelli con il sostegno di cittadini e gruppi industriali. L'artista romano ha partecipato all'evento e una volta sul palco è stata fatta partire la canzone "Tanti auguri a te" per omaggiare il compleanno di Zero e come segno di buono auspicio per il futuro dell'Accademia.

Renato Zero non ha cantato nessuno dei suoi brani più celebri ma si è unito al maestro Andrea Bocelli al momento di intonare l'Inno di Mameli insieme agli altri artisti intervenuti per l'inaugurazione dell'Accademia, tra cui Serena Autieri e Marco Masini. "Con te partirò" è stato uno dei brani che Andrea Bocelli, accompagnato da un'orchestra di 40 giovani musicisti, ha cantato all'esterno della nuova Scuola di musica. (ANSA).