Coronavirus, 23 positivi in 24ore nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Sono 23 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche su 788 nuove diagnosi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in fase di verifica. Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.615 tamponi: 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti. (ANSA).