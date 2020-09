Cade dentro pozzetto profondo 1,5 mt a Fiastra,ferita 90enne

Mentre camminava lungo la Sp 95 a Cicconi di Fiastra (Macerata) una novantenne si è seduta sopra un pozzetto di raccolta dell'acqua piovana, profondo circa 1,5 mt, e vi è caduta dentro rimanendo bloccata. E' accaduto stamattina verso le 10.45. Per soccorrere l'anziana ed estrarla dal pozzetto sono intervenuti i Vigili del fuoco: forse quando la donna si è seduta, ha urtato la copertura che si è spostata o ha ceduto. Sul posto la squadra Vvf di Camerino che ha estratto la signora utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con il 118, presenti anche i carabinieri.

L'anziana, portata in ospedale a Camerino per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso, non avrebbe riportato ferite molto gravi. (ANSA).