Regionali: Zingaretti, dobbiamo capire le paure della gente

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - "Mai più una politica che guarda la gente dell'alto, dobbiamo guadare la gente negli occhi e capire le loro paure: la solitudine del commerciane, la preoccupazione dell'imprenditore che ha i dipendenti in cassa integrazione,la paura dei ragazzi per il proprio futuro, dei nonni per i propri nipoti". Lo ha detto Nicola Zingaretti durante un comizio a Macerata. "Oggi la destra è forte perché racconta quelle paure, le rappresenta e le sfrutta - ha aggiunto -. La nostra politica è migliore perché vogliamo risolvere i problemi che creano quelle paure". (ANSA).