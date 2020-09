Regionali: Meloni,leader in Toscana perché c.destra compatto

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - La presenza di tutti i leader del centrodestra in Toscana per la chiusura della campagna elettorale delle regionali "ha il significato particolare che, a differenza di tutto quello che si racconta, la coalizione è compatta, combatte insieme anche in questa campagna elettorale, abbiamo fatto una bella campagna elettorale nella quale diverse sono state le manifestazioni della coalizione, perché stasera è la terza in ordine a sostegno di Susanna Ceccardi in Toscana, chiaramente una battaglia nella cui possibile vittoria crediamo". Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni a margine di un incontro con Coldiretti Marche ad Ancona. "Ne abbiamo fatta uno a sostegno di Raffaele Fitto in Puglia, in un'altra regione che merita molto di più e sulla quale Fratelli d'Italia in particolare si sta battendo con grande dedizione, ma che ha visto tutta la coalizione mobilitata -ha aggiunto -.

Abbiamo fatto un'iniziativa in sostegno di Stefano Caldoro. C'è una coalizione che sta insieme per scelta, per volontà, per condivisione, per obiettivi comuni e che lo dimostra anche stavolta, mentre dall'altra parte - ha osservato - siamo di fronte a un'accozzaglia di partiti che stanno insieme al governo della nazione per impedire ai cittadini di votare e poi, infatti, sul territorio vanno in ordine sparso perché non condividono nulla". (ANSA).