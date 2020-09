Operaio sale su gru a Jesi, poi scende convinto da Cc

(ANSA) - JESI, 18 SET - Un operaio edile è salito per protesta questa mattina sulla gru del cantiere della Torre Erap, l'edificio di edilizia popolare in costruzione in via Tessitori a Jesi, ed ha minacciato di buttarsi di sotto. Dopo un'ora e mezza di trattative è stato convinto a scendere dai carabinieri.

E' successo alle 7:30 all'inizio del turno del lavoro.

L'uomo, che lavora nel cantiere, si è arrampicato fino a 20 metri lamentandosi e urlando contro le cattive condizioni economiche e di lavoro. Alla fine i militari lo hanno persuaso a tornare a terra. (ANSA).