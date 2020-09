Rogo porto Ancona, Pd annulla comizio Zingaretti

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - Annullata la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi con il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in programma domani alle 19 in piazza Roma ad Ancona. Lo ha deciso il Pd delle Marche con la Federazione Provinciale , "in segno di rispetto per la città di Ancona, colpita da un gravissimo incendio che vede le istituzioni locali massimamente impegnate a verificare le conseguenze dell'evento e che determina anche nella giornata odierna la chiusura delle scuole e altri luoghi e limitazioni all'attività all'aperto dei cittadini". Il Partito Democratico esprime "la massima vicinanza alla città, al suo sindaco Valeria Mancinelli, ai cittadini, agli operatori portuali, al corpo dei Vigili del Fuoco che con prontezza e straordinaria abnegazione ha evitato più gravi conseguenze e a tutti coloro che sono attualmente impegnati a tenere in sicurezza la Comunità" si legge in una nota firmata dal segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli e dalla segretaria della federazione provinciale del Pd Sabrina Sartini. (ANSA).