Coronavirus: writers donano grande 'graffito' a ospedale Jesi

I tre writers marchigiani del Team Technicalz - Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci - hanno donato all'ospedale "Carlo urbani" di Jesi, impegnato in prima linea anti-Covid e ora Covid free, un grande murales per ringraziare i sanitari. L'opera, ultimata oggi, è stata realizzata sul muro del pronto soccorso. Raffigura la Carità Celeste, in abiti rinascimentali; sul lato destro, un paesaggio di acque e dolci colline, sulla sinistra campeggia la scritta "il Principio fondamentale della Medicina è l'Amore".

""Abbiamo deciso di donare quest'opera all'Ospedale Carlo Urbani di Jesi - scrivono in un post su facebook i tre artisti, street artists noti a livello internazionale per i loro graffiti - come segno di riconoscenza e stima, per il lavoro che fanno ogni giorno.

Grazie a tutti i medici, infermieri, tecnici, e a tutto il personale sanitario, grazie anche alla alla direzione Sanitaria, e agli sponsor che ci hanno supportato per la realizzazione dell'opera, Paradisi Srl, Ci.Effe. Costruzioni Caparol". (ANSA).