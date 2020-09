Coronavirus: 18 positivi in casa riposo Sant'Elpidio a Mare

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 10 SET - Sono 18 i positivi al coronavirus (13 anziani e 5 operatori) in una casa di riposo privata per anziani, nel territorio di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Dopo il primo caso, un'ospite di 92 anni che ha accusato sintomi compatibili col virus ed è risultata positiva al tampone, è partito lo screening a tappeto che dato numerose conferme. Altri 12 gli anziani contagiati, insieme a cinque dipendenti della residenza protetta, la Villa dei gelsomini, poco fuori dal centro abitato di Bivio Cascinare. La struttura è stata chiusa e tutti i degenti, compresi i sei negativi, trasferiti alla Rsa Anni azzurri di Campofilone, separando i contagiati Covid, per i quali la Regione ha concesso l'accreditamento alla Rsa, da quelli che non hanno contratto il virus. Il 'caso zero', una 92enne di Sant'Elpidio a Mare, è ricoverata al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Murri di Fermo. L'ipotesi ritenuta più verosimile, è che tutto sia partito da una persona rientrata di recente al lavoro dalla Sardegna. (ANSA).