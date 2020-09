Coronavirus: Marche, tre ricoveri in meno, 426 positivi isolati

In calo da 16 a 13 il numero di persone ricoverate nelle Marche per coronavirus nelle ultime 24ore: i degenti in Malattie infettive agli Ospedali Riuniti di Ancona passano da nove a cinque, mentre a Fermo da due a tre; gli altri cinque ricoverati si trovano a Marche Nord (3) e in Terapia intensiva ad Ancona (2). Rimangono due gli ospiti di strutture territoriali (entrambe nella Rsa di Campofilone in provincia di Fermo). Lo riferisce il Gores nel consueto aggiornamento. I positivi in isolamento domiciliare aumentano da 394 a 426 e le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.066 a 2.082; 280 con sintomi, 37 operatori sanitari). (ANSA).