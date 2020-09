Coronavirus: Marche, nuova impennata casi, 40 in 24ore

Nuova impennata di contagi da coronavirus rilevati in 24ore: sono stati 40 nelle Marche quelli riscontrati nell'ultima giornata nel percorso nuove diagnosi. I laboratori hanno analizzato 1.641 tamponi (824 nel percorso nuove diagnosi e 817 in quello "guariti"). Quasi la metà dei nuovi positivi, fa sapere il Gores, è stata rilevata in provincia di Ascoli Piceno (18), 15 casi in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ancona e tre nel Maceratese. I contagi comprendono 14 persone rientrate dall'estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia). Solo sette i soggetti con sintomi. Ci sono otto contatti in ambito domestico, un caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, tre contatti stretti di positivi, un caso trovato tramite screening percorso sanitario e un altro nel percorso sierologico. Cinque sono invece i casi in fase di verifica. (ANSA).