Coronavirus: Salvini,passato? Mi interessa presente e futuro

(ANSA) - GROTTAMMARE, 06 AGO - "A me interessa il presente e il futuro, non ciò che è stato fatto nel passato, anche se vogliamo sapere cosa è accaduto nelle zone rosse, per questo leggeremo le carte". Lo ha detto Matteo Salvini, giunto a Grottammare (Ascoli), commentando i documenti sul Covid che in un primo momento il governo aveva deciso di secretare. "A me interessa il fatto che molti operai sono a rischio licenziamento, che la scuola è ferma, che le banche non hanno dato quello che dovevano e il governo italiano è l'ultimo in Europa per fatti e risultati", ha aggiunto il leader della Lega, giunto nelle Marche per la campagna elettorale delle prossime Regionali di settembre". (ANSA).