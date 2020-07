Passaggi Festival, patrocinio Fellini 100 per Caduta Luna

(ANSA) - FANO, 30 LUG - L'opera teatrale "La caduta della luna", scritta e diretta da Carolina Iacucci e prodotta da Passaggi Festival, in scena a Fano il 26 agosto, ha ottenuto il patrocinio di Fellini 100, etichetta del programma ufficiale delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini. Si tratta di un progetto che fa capo al Mibact per ricordare il genio e l'opera del grande cineasta romagnolo con un ricco calendario di eventi in Italia e all'estero fino al 31 dicembre 2021. Il logo di Fellini 100 riproduce un disegno del regista Paolo Virzì ispirato ad una foto di Tazio Secchiaroli che ritrae Fellini domatore sul set di "Otto e mezzo". "Il patrocinio di Fellini 100 - spiega Carolina Iacucci - è un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro di ricerca di questi mesi, per dare dell'immaginario felliniano una lettura nuova e più ampia. Abbiamo cercato una strada diversa rispetto a quella più consolidata della conferenza e speriamo di poter offrire al pubblico una suggestione inedita, un'occasione per imparare qualcosa di nuovo". (ANSA).