Coronavirus, no decessi, ancora 4 ricoverati nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - Situazione ormai stabilizzata nelle Marche dove sono trascorse altre 24 ore senza decessi correlati al coronavirus, mentre i ricoverati restano quattro: uno in terapia intensiva a Marche Nord, gli altri tre a Macerata in reparti non intensivi. I dimessi/guariti salgono a quota 5.663 (+2 rispetto alle 24 ore precedenti). In calo i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 152, uno meno del giorno prima. Stabile il numero degli ospiti di strutture territoriali: due persone nella Rsa di Campofilone. Infine ci sono 566 persone in quarantena, una in meno del giorno prima. Tra loro ci sono 13 operatori sanitari, uno in meno rispetto al giorno precedente. (ANSA).